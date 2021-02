Biographie

Percussionniste et chanteur, Carlinhos Brown est originaire de l'état de Salvador (Bahia) au Brésil. Il débute sa carrière dans les années 1980 où il devient l'un des pionniers du style samba reggae. Au début des années 1990, il forme son propre groupe Timbalada. ayant collaboré avec Caetano Veloso, Bill Laswell ou Marisa Monte, Carlinhos Brown sort en 1996 le très remarqué Alfagamabetízado. La suite de sa carrière solo est moins limpide avec une succession d'albums de moindre importance. En 2002, Carlinhos Brown forme le groupe Tribalistas avec Arnaldo Antunes et Marisa Monte. Pour la Coupe du monde de football 2014 au Brésil, Carlinhos Brown participe à la compilation officielle One Love, One Rhythm avec la chanson « One Nation » interprétée avec Sergio Mendes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015