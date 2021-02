Biographie

Né près de Crémone en 1924, sa carrière, commence comme baryton en 1948 dans le Barbier de Séville avant que le chanteur ne prenne son envol en 1951, année du cinquantième anniversaire de la mort de Verdi. La radio publique italienne lui confie plusieurs rôles titres à cette occcasion révélant l’exceptionnel legato de Bergonzi et une technique de souffle incroyable par sa rigueu. Dès lors le chanteur à la voix pleine de souplesse vocalique est invité à se produire sur les grandes scènes du monde en même temps que sa carrière discographique se déploie. Il interprète les grands rôles de ténors de l’opéra italien et marque la scène par son interprétation majeures de grands personnages avec le complexe Don Carlo, Radamès (Aïda), Ernani ou encore le tragique Otello. Il chante aux côtés des plus grandes voix de l’époque comme Maria Callas ou Montserrat Caballé sous la direction de chefs à l’envergure internationale tel Herbert Von Karajan ou encore Riccardo Mutti.Exceptionnelle dans les années 1960 et 1970, la voix du ténor se détériore peu à peu, contraignant Carlo Bergonzi à se concentrer sur le récital et l’enseignement, particulièrement à l’Accademia Verdiana, après quarante années de carrière. Sa discographie comprend pas moins de 25 opéras et l’intégrale des 31 arias pour ténor de Verdi !