Moins connu en Europe que son compatriote Juanes, le compositeur et interprète colombien Carlos Vives (né Carlos Alberto Vives Restrepo à Santa Marta le 7 août 1961) est une star en Amérique latine. Son style musical moins rock et plus pop se mélange avec les fruits de la tradition locale : vallenato, cumbia et champeta sont au programme de ses albums. D'un registre romantique à ses débuts, il passe à un style plus moderne après un voyage à Porto-Rico et quelques rôles dans des telenovelas. En 1993, l'album de reprises Clasicos de la Provincia fait de lui une star, au grand dam des puristes. Carlos Vives poursuit dans la même voie, de La Tierra del Olvido (1995) à El Rock de Mi Pueblo (2004). Il reçoit un Grammy Award pour Dejame Entrar (2001) et en 2009, le second volet de reprises, Clasicos de la Provincia II, montre que les bonnes recettes peuvent s'appliquer deux fois. En 2016, il remporte un nouveau succès international avec le titre « La Bicicleta », chanté en duo avec une autre compatriote, Shakira.