Biographie

Carly Cristyne Slusser voit le jour le 24 avril 1990 à Taylor Mill dans le Kentucky. Très jeune, elle manifeste un penchant pour la country et décide d'abandonner ses études pour se donner les chances de réussir dans la musique le plus vite possible. Il quitte le cocon familial et s'installe dans le Tennessee pour intégrer le parc d'attraction Dollywood, fondé par son idole, Dolly Parton. Cinq fois par semaine, elle a ainsi l'occasion de rôder son set en public. Elle pose ensuite ses bagages à Nashville et signe un contrat de développement avec Sony Music Nashville, mais l'association n'aboutit pas. Le déclic va se produire lorsqu'elle participe au single du Josh Abbott Band, « Wasn't That Drunk », qui file à sa sortie jusqu'à la 46e place des charts country américains. Elle se concentre ensuite sur l'écriture de son premier single, « Every Little Thing », dont elle vient à bout avec l'aide du producteur Busbee. Le morceau envahit les ondes des stations country et se place numéro un de l'airplay. Une situation idéal pour le lancement de son premier album, en octobre 2017, qui portera le même nom. Il est accueilli avec enthousiaste, puisque, non content de se positionner en quatrième place des charts country américains, il se fraiera un chemin jusqu'à la 32e place du classement des meilleures ventes d'album dans le pays. Deux ans plus tard, elle publie un nouveau single en duo, « I Hope You're Happy Now » avec Lee Brice. Il devance de quelques mois la sortie de son deuxième opus, Carly Pearce, qui l'installe définitivement comme l'une des grandes révélations de la country contemporaine.