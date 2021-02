Biographie

Carly Rae Jepsen est une star de la pop venue tout droit du Canada. Révélée au monde entier grâce à son tube Call Me Maybe, elle séduit immédiatement grâce à sa voix mutine, son univers pétillant et surtout ses mélodies terriblement accrocheuses. Carly Rae Jepsen naît à Mission (Colombie-britannique) en 1985. En 2006 elle participe à la cinquième saison du télé-crochet Canadian Idol. Bien qu’elle ne remporte pas la compétition, elle se voit offrir un contrat discographique grâce auquel elle publie son premier album, Tug of War, en 2008. Les ventes sont décevantes mais lui permettent tout de même de partir en tournée au Canada aux côtés de Marianas Trench et Shiloh et d’accroître peu à peu sa popularité. Une complicité se crée entre elle et Josh Ramsay de Marianas Trench avec lequel elle écrit la chanson Call Me Maybe. Le titre est commercialisé en 2011 et devient un tube international. Justin Bieber et son management la repère et décide la superviser. Après une prestation remarquée de son tube à l’émission de télé américaine Ellen DeGeneres Show, elle publie l’EP Curiosity en 2012 et participe au tube de l’été Good Time en featuring avec Owl City. L’album Kiss sort finalement en 2012.Carly Rae Jepsen revient sur le devant de la scène en 2015 avec un nouvel album intitulé E.MO.TION. Avec les titres I Really Like You et Run Away With Me, le disque n’est pas avare en mélodies entêtantes et représente un pur concentré de pop que la jeune chanteuse maitrise à merveille. © LG/Qobuz