Biographie

En tandem avec son partenaire de composition Gerry Goffin, la chanteuse/compositrice Carole King avait déjà écrit plus de 100 tubes -- enregistrés dans tout un éventail de styles, interprétés par tout le monde, depuis the Beatles à Aretha Franklin -- à l'époque où son album révélation Tapestry l'élève au rang de superstar. Album, doux, réfléchi, qui devient précurseur dans le développement du genre chanteur/compositeur, Tapestry reste dans les hits-parades pendant plus de six ans et sera l'album le mieux vendu de l'époque. Music (1971) et Wrap Around Joy (1974) deviennent aussi numéro un ; Rhymes & Reasons (1972) atteint la deuxième position. © Jason Ankeny /TiVo