Biographie

Colombienne d'origine, Carolina Marquez est largement adoptée par l'Italie ou sa dance suggestive fait des ravages. Bien dans la tradition des bombes latinos et des divas dance, Carolina Marquez joue sur un registre sexy dont les titres n'offrent pas d'équivoque, « Amor Erotico » et « S.E.X.O. » en tête. Avec deux albums à son actif, Mas Musica (2002) et Angel de Fuego (2006), Carolina Marquez ambitionne désormais de dépasser les limites de la botte transalpine. Le titre « Wicked Wow!!! » en 2011 part à la conquête de l'Europe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015