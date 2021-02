Biographie

Carrie Underwood naît le 10 mars 1983 à Mukogee dans l'Oklahoma. La gagnante de la quatrième saison de l'émission American Idol (2005) triompe avec son premier album Some Hearts, classé n° 2 des ventes américaines la même année. En 2007, Carnival Ride est crédité de la première place, performance rééditée avec Play On (2009), dont est extrait le simple à succès « Cowboy Casanova ». Trois ans après paraît Blown Away, dans lequel elle confirme son statut d'auteur et star de la country pop. Carrie Underwood se distingue ensuite par un premier rôle dans la comédie musicale The Sound of Music (2013), avant la sortie de la compilation de ses numéros un et autres succès, Greatest Hits: Decade #1 (2014). La même année, le titre « Something in the Water » décroche la première position du Billboard, ce qui vaut à la chanteuse un Grammy Award de la meilleure performance solo. L'album Storyteller qui sort en 2015 extrait deux n° 1 et un n° 2. Après son changement de label pour Capitol Records Nashville sort le sixième album Cry Pretty (2018). Deux ans plus tard, à l'approche des fêtes de fin d'année, la chanteuse américaine publie son premier album de Noël, My Gift, produit par Greg Wells et enregistrant la participation de John Legend. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020