Biographie

Compositeur fétiche des réalisateurs Ethan et Joel Coen, Carter Burwell a signé les bandes originales de Arizona Junior (1987), Barton Fink (1991), Fargo (1996) et No Country for Old Men (2007). Son imposante production compte d'autres classiques comme Conspiracy Theory (1997), Being John Malkovich (1999), Hamlet et Blair Witch 2 (2000). En 2008, sa partition du premier volume de Twilight : Fascination est un succès mondial. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015