Biographie

Cascada est un trio d'Eurodance doué et tonique. Ils enregistrent le single "Miracle" en 2004 sous le nom de Cascade, qui est rapidement changé par Cascada pour la seconde édition. La vraie révélation arrive fin 2005, quand DJ Sammy et Yanou trouvent la chanson "Everytime We Touch" de la chanteuse écossaise Maggie Reilly. Le trio reprend la chanson et mi-2006, leur version fait un tabac dans le monde entier. L'opus Everytime We Touch sort également cette année-là, et comporte tous les titres précédents ainsi que les reprises "Truly Madly Deeply" de Savage Garden et "Kids in America" de Kim Wilde. © David Jeffries /TiVo