Biographie

Le trio electro pop américain Cash Cash existe depuis 2007. Il sort en 2008 un premier album intitulé Take It to the Floor qui se classe dans la catégorie heatseekers du Billboard. Cash Cash se frotte ensuite à la scène avec Tyga ou Cobra Starship, avant de sortir en 2011 Love or Lust. Rien ne semble alors prédisposé le groupe à un décollage immédiat. Un seul titre va changer la donne avec l'hommage malin de Cash Cash au King of Pop avec « Michael Jackson (The Beat Goes On) ». La chanson fait le tour de la planète et entre dans les cent meilleures ventes françaises en février 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015