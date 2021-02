Biographie

Magnus August Hoiberg dit Cashmere Cat est un producteur de musique électronique originaire de Norvège. Il débute dans le milieu des turnablistes en participant en 2006 aux championnats du monde DMC. Imprégné par la culture post-dubstep britannique et les sonorités futuristes qui découlent du R&B moderne, le jeune homme produit rapidement des remixes pour toute l'intelligentsia du hip-hop international. Il travaille ainsi pour le compte de Kanye West, Wiz Khalifa, Ludacris, Drake, 2 Chainz et d'autres. Il invite également les chanteuses stars de la teen pop Ariana Grande sur le titre « Adore » (2015) et Selena Gomez sur « Trust Nobody » (2016). Ce simple, qui rentre dans le classement des meilleures ventes, le révèle auprès du public français. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016