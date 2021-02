Biographie

Auteur et compositeur presque marginal, Cass McCombs développe une oeuvre en marge des sentiers battus. après Not the Way, un premier mini-album, il sort A en 2004 qui est salué par la critique. Dans un registre souvent grave, ses chansons montrent une vraie capacité d'auteur. PREfection en 2005 reste personnel mais plus orienté vers des sonorités pop. Il sort Catacombs en 2009, toujours sous le signe d'une nostalgie assumée. Prolixe en 2011, Cass McCombs sort Wit's End en avril et Humor Risk en novembre sans pour autant faire bouger les lignes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015