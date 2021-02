Biographie

Cat Power était le nom de scène de Chan Marshall, une chanteuse-compositrice ayant grandi dans le sud des États-Unis et dont le père, Charlie, était pianiste itinérant. Après avoir abandonné le lycée, Marshall part à New York ; elle commence à chanter sous le pseudonyme Cat Power, et fait la première partie de Liz Phair, où elle rencontre le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, et le guitariste de Two Dollar, Tim Foljahn, qui acceptent de l'accompagner en studio. Après deux disques très remarqués sortis chez des labels indépendants, Cat Power signe avec Matador en 1996 pour What Would the Community Think?. Les albums suivants, qui mettent l'accent sur l'écriture troublante et émouvante de Marshall et sur son chant cathartique, ont valu à l'artiste un succès critique et commercial. © Jason Ankeny /TiVo