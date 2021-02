Biographie

Singulier parcours que celui de Cat Stevens. Né à Londres dans un milieu multiculturel (son père est chypriote et sa mère suédoise), il est happé dès l’enfance par l’amour de la musique. Une passion précoce, tout comme ses débuts : il a déjà sorti deux albums avant même d’avoir soufflé ses vingt bougies. Sa folk mélodieuse teintée de pop, aux arrangements soignés et classieux, séduit un large public et fait de lui l’un des plus gros vendeurs d’album des années 70. En 1978, alors qu’il âge de 30 ans, Cat Stevens, de son vrai nom Steven Demetre Georgiou, stoppe brutalement sa carrière. S’il n’a jamais caché la place importante que tient la religion dans sa vie, sa conversion à l’islam l’écarte du monde de la musique. Pendant près de 30 ans, il n’effleurera plus les cordes de sa guitare et restera éloigné des studios, se concentrant sur la religion. Il faudra attendre les années 90 pour voir celui se fait désormais appeler Yusuf Islam retrouver un intérêt pour la musique. Bien qu’il soit resté hors de la vie artistique pendant plusieurs décennies, son public lui est resté fidèle et le prouve en se déplaçant massivement à ses concerts aux quatre coins du monde. © Nicolas Gal /QOBUZ