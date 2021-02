Biographie

Disparue beaucoup trop tôt en 1993, la pianiste Catherine Collard laisse un souvenir lumineux auprès de celles et ceux qui l’ont connue. Ses affinités particulières avec la musique de Haydn et de Schumann étaient particulièrement reconnues. Elève d’Yvonne Lefébure, de Jean Hubeau et d’Yvonne Loriod, elle jouait très souvent en duo avec son amie Anne Queffélec et partageait son plaisir de chambriste avec les violonistes Catherine Courtois et Régis Pasquier et la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton. Elle était aussi la partenaire de la cantatrice Nathalie Stutzmann.Le jeu de Catherine Collard mélangeait la rigueur et le dépouillement à un art du chant intérieur plein de ferveur. Son enregistrement d’un choix de sonates de Haydn (LYRINX) reste un modèle de clarté jubilatoire. L’Académie Charles-Cros lui décerne son Grand Prix pour ses enregistrements consacrés à Schumann (ERATO), alors que Télérama la consacre Pianiste de l’année en 1989.Cette grande interprète de la musique romantique allemande, Schumann et Brahms surtout, jouait la musique française avec le même bonheur, notamment celle de Gabriel Fauré. Elle avait aussi enregistré peu avant sa mort une version assez idéale des Préludes de Debussy, donnant à cette musique des couleurs chatoyantes, avec une sonorité pleine et des respirations laissant place à la rêverie et à l’imagination. En 1970, Catherine Collard avait créé Archipel 4 pour piano d’André Boucourechliev au Festival de Royan, une œuvre qui ne comporte plus de structure arrêtée ni aucun épisode gouverné par le compositeur. Il s'agit de l'œuvre la plus ouverte de la série des Archipels.Lauréate de nombreux prix internationaux, Catherine Collard jouait dans les plus grands festivals et donnait des récitals en Europe, au Japon, au Canada et en URSS. Désireuse de transmettre son art, elle a enseigné de 1976 à sa mort au Conservatoire de Saint-Maur, près de Paris. © François Hudry/QOBUZ