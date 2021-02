Biographie

Égérie du cinéma français et de réalisateurs comme Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'Âne), Luis Bunuel (Belle de jour), François Truffaut (Le Dernier métro) ou André Téchiné (Hôtel des Amériques, Ma saison préférée), Régis Wargnier (Indochine), Raoul Ruiz, Léos Carax et François Ozon, Catherine Deneuve (née Dorléac en 1949) s'est immiscée dans la chanson par l'intermédiaire de Serge Gainsbourg, qui lui confectionne en 1980 le tube « Dieu est un fumeur de havanes » puis l'album Souviens-Toi de M''oublier. Actrice exigeante et généreuse, Catherine Deneuve a également collaboré avec Malcolm McLaren pour le titre « Paris Paris » (1993) et apparaît dans des clips vidéo de Joe Cocker (« N'oubliez jamais ») et de Julien Doré (en rollers dans « Figures imposées »). En outre, elle a prêté sa voix à des duos de circonstance avec Björk (Dancer in the Dark, 2000), Stomy Bugsy (« Joyeux anniversaire maman » dans Belle-maman, 1999), Benjamin Biolay (« C'est beau la vie » dans le film Potiche, 2010) sa fille Chiara Mastroianni et Ludivine Sagnier dans Les Bien-Aimés (2011), ou lors d'apparitions télévisées avec Gérard Depardieu, Alain Souchon ou Étienne Daho. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015