Biographie

Née Catherine Bodet en 1945, Catherine Lara est une violoniste, auteure-compositrice-interprète et productrice française dont la carrière, entamée dans les années 70, atteint un pic commercial au début des années 80 avec le single "Nuit magique" en 1983. Décorée de nombreux prix au fil de son apprentissage du violon, elle accompagne très tôt des artistes comme Claude Nougaro ou Nana Mouskouri avant de livrer ses premiers efforts en solo. Même si elle se fait plus rare depuis les années 90, Catherine Lara reste présente sur la scène hexagonale et bénéficie de la fidélité de son public. © Olivier Duboc /TiVo