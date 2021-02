Biographie

Catherine Major, c'est une certaine idée du piano-jazz made in Québec. Rigoureuse et créative, la jeune fille, déjà auteur de deux albums et surtout de la bande originale du film Le Ring d'Anaïs Barbeau-Lavalette ainsi que d'un ouvrage didactique exposant les bases de la musique pour les enfants en bas-âge. Jolie frimousse et blondeur enfantine, un bonbon d'enfance encore calé entre les dents, cette représentante de la nouvelle scène québécoise a déjà tout d'une grande. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015