Biographie

D'abord reine de beauté, avec le titre de Miss Black Arizona en 1989, Ce Ce Peniston devient une diva dance typique du début des années 1990, dans la lignée de Crystal Waters. Son titre « Finally » est l'un des tubes majeurs de 1991, il se classe no 5 du Billboard et no 1 du classement des ventes dance. « We Got a Love Thang » son deuxième tube figure également sur l'album Finally qui sort en 1992. Ses albums suivants sont largement anecdotiques, Ce Ce Peniston ne retrouve jamais l'aura de « Finally », dont elle enregistre une version actualisée en 2008.