Biographie

Chanter juste est une chose. Bien chanter en est une autre. Cécile McLorin Salvant est pour sa part ailleurs. Là-haut, tout là-haut. A peine un quart de siècle passé sur terre et cette nouvelle voix jazz est un astre qui brille de mille feux… Née le 28 août 1989 à Miami en Floride, elle a étudié le droit français, le baroque et le jazz vocal à Aix-En-Provence avant de remporter le prestigieux concours Thelonious Monk en 2010 à seulement 20 ans devant un jury composé de Al Jarreau, Dee Dee Bridgewater, Patti Austin, Dianne Reeves et Kurt Elling !Le grand public la découvre enfin avec l’album WomanChild qui parait en 2013 sur Mack Avenue Records. Tous comprennent rapidement que la jeune femme n’est pas un énième clone de Billie, Ella et Sarah mais une voix singulière, qui connait ses classiques et promène sa virtuosité sur des terres vierges. L’attente était immense pour les fans de jazz vocal. Car avant ce superbe opus, deux chansons gravées sur le disque de Jacky Terrasson avaient fait le buzz, et on savait Cécile McLorin Salvant prise en main par l'équipe de Wynton Marsalis (qui disait d'elle : « Elle a une tranquille assurance... et possède élégance, humour... soul, sensualité, puissance, virtuosité, tessiture, perspicacité, intelligence, profondeur, grâce… »).Le répertoire est alors constitué de standards rares, Saint Louis Gal de Bessie Smith, John Henri de Big Bill Bronzy ou plus référencés, What A Little Moonlight Can Do que chantait Billie Holiday ou I Didn't Know What Time It Was que chantait Sarah Vaughan et de deux originaux, WomanChild qui a donné son nom à l'album et Le Front caché sur tes genoux sur un poème haïtien. L'orchestre qui l'accompagne est à la hauteur de l'enjeu : Aaron Diehl au piano, Rodney Whitaker à la contrebasse, Herlin Riley à la batterie et pour quelques titres, le guitariste James Chirillo.Avec ce For One To Love qui parait également sur Mack Avenue en septembre 2015, Cécile McLorin Salvant hausse le ton. Un disque encore plus maîtrisé, plus complet et sur lequel sa voix fait encore plus de miracles. Du plus plus plus à tous les niveaux ! Surtout qu’en plus d’être une chanteuse de jazz de tout premier plan, elle est également une impressionnante compositrice comme le montrent les cinq chansons originales de cette cuvée 2015. Parmi les reprises de l'album, une version incandescente de Wives And Lovers, une ancienne composition de Burt Bacharach et Growlin’ Dan de Blanche Calloway (la première femme à diriger un orchestre d’hommes !) et What’s The Matter Now, initialement popularisé par Bessie Smith. Autre temps fort du disque, une relecture saisissante du Mal de vivre de Barbara. A l'arrivée, For One To Love s’avère surtout le plus bel écrin de la voix de la jeune chanteuse franco-américaine installée à Harlem : des aigus frémissants et des graves qui remuent l’âme, rien ne manque à l’appel de ce grand moment de jazz vocal. Un grand moment également dû à la musique servie ici par les quatre musiciens qui l’entourent : le pianiste Aaron Diehl, le contrebassiste Paul Sikivie, le batteur Lawrence Leathers et l’accordéoniste Vincent Peirani.© MD/Qobuz