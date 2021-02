Biographie

Au cours de ces dernières années, la carrière internationale de Cédric Tiberghien s'est épanouie sur cinq continents, le faisant apparaître sur les scènes les plus prestigieuses, y compris le Kennedy Center à Washington, le Carnegie Hall de New York, la Salle Pleyel, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Royal Albert Hall, le Wigmore Hall, le Barbican Hall, le Queen Elizabeth Hall à Londres, la Salle Bechstein à Berlin, le Mozarteum de Salzbourg, le Concertgebouw d'Amsterdam, l'Opéra de Sydney et le Bunka Kaikan de Tokyo.Avec plus de cinquante concertos à son répertoire, Cédric Tiberghien collabore avec de nombreux orchestres internationaux et français : BBC Symphony, Sydney Symphony, Budapest Festival Orchestra, les Philharmoniques de Hambourg et de Tokyo, le NHK Symphony, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France. Cédric Tiberghien a étudié au Conservatoire de Paris avec Frédéric Aguessy et Gérard Frémy, où il a reçu le Premier Prix en 1992 à l'âge de 17 ans. Il a été ensuite lauréat de plusieurs grands concours internationaux (Bremen, Dublin, Tel Aviv, Genève, Milan), avant de remporter le 1er Prix du prestigieux Concours Marguerite Long - Jacques Thibaud de 1998, ainsi que cinq prix spéciaux du concours, notamment le Prix du Public et le Prix de l'Orchestre. Ce succès a lancé sa carrière sur le circuit international, aboutissant à plus de 150 engagements dans le monde entier, dont sept visites au Japon et des récitals à travers l'Europe.