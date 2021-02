Biographie

Chanteur du groupe Goodie Mob, pionnier du rap Dirty South dans les années 1990, Cee-Lo Green (ou CeeLo tout court, né Thomas Callaway en 1974) entreprend une prometteuse carrière solo avec l'album Cee-Lo Green & His Perfect Imperfections paru en 2002. Son timbre aigu et son style soul chaloupé, caractéristique, sont à la base du succès de Gnarls Barkley, le tandem qu'il forme avec Danger Mouse (Brian Burton) et du mega-hit « Crazy » de l'année 2006. Après deux albums en duo, le chanteur rondouillard se relance en solo avec le tube « Fuck You », vainqueur d'un Grammy Award, et l'album The Lady Killer sorti en 2010. Fort de cette notoriété, CeeLo Green enchaîne avec un poste de juré dans l'émission The Voice, un album de chansons de Noël, CeeLo's Magic Moment (2012), et son propre show, The Good Life, sur la chaîne TBS. L'année 2015 voit la sortie de son quatrième album original, Heart Blanche. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015