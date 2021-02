Biographie

Saxophoniste formée à différents conservatoires, Céline Bonacina (née en 1975) mène de front la profession d'enseignante et une carrière sur la scène du jazz. Un long séjour dans l'île de la Réunion la conduit à la formation d'un ensemble et l'enregistrement d'un premier album auto-produit, Vue d'En Haut, paru en 2005. De retour dans la métropole, Céline Bonacina continue d'enseigner et poursuit l'aventure en groupe avec les albums Way of Life (2010) et Open Heart (2013). Elle opte ensuite pour une formule acoustique en quartette sur l'album Crystal Rain (2016), enregistré avec Gwilyn Simcock (piano), Chris Jennings (contrebasse) et Asaf Sirkis (batterie, percussions). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016