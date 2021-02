Biographie

Incontestablement la plus grande chanteuse québécoise de son époque! Cadette d’une famille de 14 enfants, Céline Dion est devenue l’une des plus grandes stars de la musique au monde grâce à sa voix impeccable et maîtrisée, capable de tout et qui émeut par millions. Au cours d’une longue carrière ponctuée d'innombrables succès francophones et anglophones, de chansons de films (My Heart Will Go On, Because You Loved Me) et d’une quarantaine de prix Félix, elle a chanté des ballades (S’il suffisait d’aimer, 1998), de la pop (Incognito, 1987), mais aussi exploré le R&B. Avec une telle carrière, elle passe déjà à l’histoire, aux côtés d’autres grandes voix chargées d’émotion comme celles de Barbra Streisand ou de Judy Garland.