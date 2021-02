Biographie

Nés des cendres du groupe Hellhammer, pionniers européens du death metal, les Suisses de Celtic Frost ont en fait expérimenté et donc contribué à marquer à tous les sous-genres du metal et leurs représentants, de Sepultura à Cradle of Filth et à Marilyn Manson, jusqu’aux plus pop Foofighters et Creed. Le groupe mené par Tom Warrior a publié une série d’albums marquants, tels To Mega Therion en 1985 et Into the Pandemonium en 1987, avant de subir les pressions de la gloire et de se perdre, se sabordant plusieurs fois. Deux ans avant de sombrer dans un ultime sommeil, Celtic Frost a réussi à se réconcilier avec ses premiers fans publiant in extremis l’album Monotheist en 2006. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015