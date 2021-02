Biographie

C'est grâce à « Lover Why », son slow imparable et à la longueur improbable pour l'époque (cinq minutes et trente-quatre secondes), que le groupe marseillais de pop-rock Century a accédé à la notoriété en 1985, se classant en tête du Top 50 français pendant presque deux mois et obtenant un succès presque aussi important en Allemagne, en Suisse et en Belgique. La formation emmenée par le claviériste et chanteur Jean-Louis Milford, créée l'année d'avant, publie en 1986 son premier album intitulé And Soul It Goes. Outre « Lover Why », les titres « Jane » et « Gone With the Winner » font un parcours honorable, même s'ils n'atteignent pas la popularité du premier. En 1987 paraît le deuxième album Is It Red? mais le groupe, victime d'une escroquerie, voit son ascension freinée. De nombreux changements, entraînés par le découragement de certains et la lassitude d'autres, n'empêchent pas Jean-Louis Milford de présider à l'enregistrement de nouvelles maquettes, sans toutefois aboutir à un nouvel album. Celui-ci se fait attendre jusqu'en 1992 et la parution de Rumours of Yesterday, qui sera lui-même suivi, quatre ans plus tard, de CENTURY IV. Dans les années 2000, le double album Timeless sort dans une relative confidentialité. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015