Biographie

Si l'histoire ne devait retenir que deux noms synonymes de vague disco, Giorgio Moroder et Jean-Marc Cerrone feraient figure de favoris. Cerrone est un cas à part. Parti de rien, il autoproduit en 1976 l'album Love in C Minor porté par un morceau phare d'un durée de seize minutes ! Destiné aux clubs, il y fera un carton, bientôt suivi par le Love To Love Your Baby de Miss Donna Summer (Moroder). L'aventure est lancée et durant six années de plein succès, Cerrone lévitera en état de grâce au rythme de sa batterie déchainée qui appuiera Cerrone's Paradise, le phénoménal Supernature ou encore le cultissime The Golden Touch. L'homme s'essaiera également aux bandes originales de films en réarrangeant certains de ses morceaux pour servir de toile sonore à trois volets de Brigade Mondaine. Mixé, remixé, samplé, over-samplé et érigé au statut de Roi du disco par les Américains, qui ont notamment acclamé The Golden Touch, Cerrone est, et restera, une fondation solide de la dance music, et l'ambassadeur français d'un réussite musicale mondiale qui a marqué son époque, et dont l'écho fait encore trembler les productions actuelles utilisant le sample de ses sons. Long live the king ! © PPG/Qobuz