Biographie

Devenue star internationale grâce à son album de 1992, Miss Perfumado, celle qu’on surnommait la Diva aux pieds nus avait fait connaître au monde entier la morna, musique du Cap Vert, son archipel volcanique situé au large du Sénégal... Née le 27 août 1941 d'une mère cuisinière et d'un père musicien, Cesaria Evora commence à se produire sur scène vers vingt ans, dans des bars de l'archipel. Lors d'un concert à Lisbonne en 1988, elle rencontre José da Silva, Français d'origine capverdienne, qui lui propose d'enregistrer (à 47 ans !) son premier album La Diva aux pieds nus sur le label Lusafrica. Le succès est immédiat en France comme à l'international, au moment même où la world music connait alors un essor hors du commun.Elle enregistrera quatorze albums studio et des duos avec des gens aussi variés que Compay Segundo, les Neg'Marrons ou Bernard Lavilliers. En 2000 avec Café Atlantico et en 2003 avec Voz d'Amor, elle reçoit des Victoires de la Musique. Cette même année 2003, elle décroche également un Grammy Award.Les amours contrariées, la nature brute, l'isolement insulaire, Cesaria Evora offrait au reste du monde sa mélancolie cap-verdienne, cette saudade unique et bouleversante. « Ce lien qui m'attache à ma terre natale, je l'emmène avec moi partout où je vais dans le monde : c'est aussi le bâton de pèlerin sur lequel je m'appuie quand je suis fatiguée. », déclarait-elle à l’agence Associated Press deux ans avant sa mort...Le spleen de la saudade, le groove chaloupé des coladeras, le blues des mornas, chaque musique trouvaient dans la voix de Cesaria Evora un passeur envoûtant, touchant et d’une sincérité totale. Sorti à l’automne 2009, Nha Sentimento fut son dernier album. Elle décède à l'âge de 70 ans, le 17 décembre à l'hôpital Baptista de Sousa, où elle avait été admise la veille, à Mindelo sur son île natale de Sao Vicente au Cap Vert.© MZ/Qobuz