Biographie

La carrière de Chagrin d'Amour, c'est avant tout « Chacun fait (c'qui lui plaît) ». Ce titre parlé façon rap, est une première en France en 1981. Le texte sublime posé sur une rythmique dansante, envahit très vite les radios, les pistes de danse, et finalement l'insonscient collectif. « Chacun fait (c'qui lui plaît) » saute allègrement les frontières et connait plusieurs versions, dont une japonaise en 2007. Chagrin d'Amour emporté dans la tourmente ne réedite pas ce succès hors norme et disparait vite du paysage musical. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015