Biographie

Chairlift a été en 2008 l'une des révélations de cette scène difficilement identifiable emmené par MGMT. Originaire du Colorado mais émigré à New York, les trois membres de Chairlift, artisans d'un rock indie teinté d'electro et de pop, ont livré un premier album fin 2008, Does You Inspire You, plébiscité par la critique. Chairlift montre qu'il n'est pas qu'une passade avec Something en 2012. Après une parenthèse solo sous le pseudonyme de Ramona Lisa, Caroline Polachek rejoint Patrick Wimberly pour mettre sur pied le troisième album, Moth, qui paraît en janvier 2016. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016