Biographie

Le DJ Chaka Demus et le chanteur Pliers sont déjà des artistes accomplis lorsqu'ils forment le duo Chaka Demus and Pliers en 1991. Pratiquant un dancehall plaisant et entraînant, le duo jamaïcain charme d'abord les oreilles nord-américaines en 1992 avec le hit « Murder She Wrote ». Signé sur le le label Mango (une marque de Island Records), Chaka Demus and Pliers atteint son sommet en 1993 avec l'album Tease Me et les succès du titre homonyme (n° 3 en Grande Bretagne et n° 5 en Australie) et de la reprise de « Twist and Shout » effectuée avec l'aide de Jack Radics au chant et de Sly Dunbar et Robbie Shakespeare à la production (sous le nom de Taxi Gang). La période faste est de courte durée. L'album suivant For Every Kinda People (1996) ne parvient pas à rassembler le public et leur label ne renouvelle pas le contrat de Chaka Demus and Pliers. Le duo revient néanmoins l'année suivante avec une version de « Every Little Thing She Does Is Magic » sur l'album Reggatta Mondatta (A Reggae Tribute to The Police). Par la suite, Chaka Demus and Pliers se consacre essentiellement à la scène tout en continuant de sortir des albums à l'impact limité. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2021