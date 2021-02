Biographie

Chanteuse du groupe funk Rufus dans les années 1970, Chaka Khan (née Yvette Marie Stevens à Great Lakes, dans l'Illinois, le 23 mars 1953) entame une carrière solo en 1978. Après l'album de standards du jazz Echoes of an Era avec Chick Corea et Stanley Clarke, elle connaît la célébrité mondiale et obtient un Grammy Award avec le hit dansant « I Feel for You » (1984), signé Prince. La diva de la soul, du funk et du R&B compte d'autres succès à son actif, tel le classique « I'm Every Woman » (1978), repris par Whitney Houston. En 1990, elle remporte un nouveau Grammy Award pour son duo avec Ray Charles sur « I'll Be Good to You ». Signée sur le label New Power Generation de Prince, elle poursuit avec l'album Come 2 My House (1998), puis apparaît dans le film Standing in the Shadows of Motown (2004), comprenant son interprétation de « What's Going On » de Marvin Gaye, lui valant un troisième Grammy Award. Elle réalise ensuite un nouvel album de jazz vocal, Classickhan (2005), puis revient au R&B dans Funk This (2007), produit par Jimmy Jam et Terry Lewis. Affectée par la mort de Prince en 2016, elle décale la sortie de son douzième album Hello Happiness (2019), un projet R&B et electro produit par Switch. © ©Copyright Music Story Music Story 2019