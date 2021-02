Biographie

Chamillionaire n'a rien d'un félin. Son nom est la contraction/fusion de « chameleon » et « millionaire », il se prononce Kamillionaire. Ce phénomène de la rime commence par réaliser nombre de mixtapes underground. Il sort The Sound of Revenge en 2005 pour Universal et se taille un brillant succès. « Ridin » le simple emblématique de l'album reste deux semaines No 1 aux Etats-Unis. Ultimate Victory en 2007, connait un succès plus mesuré. Chamillionaire prépare Venom, appelé à sortir en 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016