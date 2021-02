Biographie

Présent sur la scène montréalaise depuis plus de quinze ans déjà, Maxime Morin, mieux connu sous le nom de DJ Champion, ne cesse de faire danser les gens depuis la sortie de son premier album, Chill 'Em All, en 2004 pour lequel il remporte le Félix de l'Album électro de l’année au Gala de l’ADISQ 2005 et est nommé aux Juno Awards 2006 dans la catégorie Best Dance Recording. Joint sur scène par ses flamboyants G-Strings, le musicien et chef d’orchestre prend part à de nombreux festivals et événements d'envergure internationale au cours des dernières années, multipliant les bains de foule et performances mémorables et cumulant les honneurs, dont un autre Félix pour le Spectacle de l'année à l’ADISQ 2006. Avec Resistance (2009), la suite tant attendue de Chill 'Em All, DJ Champion se montre plus sérieux et audacieux dans ses croisements génétiques. Se rapprochant de l'énergie déployée lors de ses concerts, il se tourne consciemment vers une facture plus rock. Ce disque lui a d'ailleurs donné la chance de réaliser deux tournées pancanadiennes et de jouer aux Jeux Olympiques d’hiver 2010 à Vancouver. Suite à son passage au Festival d'été de Québec en 2011, il se mérite le prix Miroir Musiques urbaines et actuelles. En 2013, porté par le succès Alive Again, Maxime Morin sort le projet intitulé °1, un album de facture électro-lounge-orchestrale. En mai 2016, il revient en force et lance Best Seller, son quatrième album. Le premier single, Life is Good, véritable hymne à la vie, est à l’image du Champion des tout débuts.