Biographie

Envisageant depuis un certain temps déjà une carrière dans la musique, Chance the Rapper (alias Chancelor Bennett, né à Chicago en 1993) profite d'une exclusion de dix jours de son lycée pour enregistrer la mixtape 10 Days. Encouragé par les réactions à ce premier jet, le MC livre une seconde mixtape l'année suivante, Acid Rap, avec l'appui de Childish Gambino, Ab-Soul et Action Bronson, effort suffisamment remarqué pour lui ouvrir les portes du festival Lollapalloza sans autre forme de passeport. Suite au projet néo-soul The Social Experiment de 2015, Chance the Rapper livre en 2016 sa cinquième mixtape, Coloring Book, bénéficiant de featurings signés Kanye West, Justin bieber ou Future et continuant d'entretenir les espoirs placés en lui avec une huitième place dans les charts américains. © TiVo