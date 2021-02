Biographie

Formé à Bruxelles en 1990 autour de Franky De Smet Van Damme (chant), Xavier Carion (guitare), Phil B. (batterie) et Tino DeMartino (basse), Channel Zero est un groupe de groove metal belge tirant ses influences du mouvement thrash metal. La formation sort son premier album éponyme dès 1992, mais ce dernier ne bénéficie d'une distribution internationale conséquente qu'à partir de 1994. Après trois autres efforts studio et un live en 1997, le groupe se sépare jusqu'à 2010, année marquée par l'arrivée de Mikey Doling remplaçant Xavier Caron au poste de guitariste. En 2011, la nouvelle formation officialise son retour avec la sortie du Live à l'Ancienne Belgique, suivi de deux nouveaux efforts studio en 2011 et 2014. © TiVo