Biographie

Groupe vocal fondé en 1985 par Michel Puyau, Robert Fourcade, Sylvain Richardot et Xavier Cherrier, Chanson Plus Bifluorée est l'équivalent francophone de Manhattan Transfer. Ce quatuor est issu d'un côté du duo marseillais Le Mécanophone et de l'autre du duo landais Gong du Balayeur. Formation vocale inspirée du music-hall, cette tribu à l'humour « détartrant » met en musique autant qu'en scène des reprises d'Aristide Bruant, Charles Trenet ou Georges Brassens, ainsi que du rap, jazz, flamenco, reggae et tango. Adepte de gags musicaux, Chanson Plus Bifluorée est réputé pour exporter ses spectacles dans les pays francophones où la formation recueille un énorme succès.