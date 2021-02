Biographie

De la pop française des années yé-yé à la chanson pour enfants, Chantal Goya (née Chantal de Guerre à Saïgon, en Indochine, le 10 juin 1942) a traversé les décennie et les styles. Associée à son mari et parolier Jean-Jacques Debout et aux spectacles pour enfants du début des années 1980, elle rencontre un succès à grande échelles avec les comédies musicales La Forêt magique (1980), Le Soulier qui vole (1981), La Planète merveilleuse (1983) et Le Mystérieux voyage de Marie-Rose (1985), qui ont fait l'objet d'albums en public. Ses chansons « Bécassine », « Un lapin » ou « Pandi panda » se sont inscrits dans la mémoire collective de cette génération. Après une période moins fructueuse mais nourrie de projets comme Le grenier aux trésors (1997), elle continue d'arpenter les scènes avec de nouveaux spectacles (Il était une fois Marie-Rose, L'étrange histoire du château hanté, Les aventures fantastiques de Marie-Rose dans les années 2000 et 2010). Également connue pour sa carrière d'actrice, notamment devant la caméra de Jean-Luc Godard (Masculin, féminin, 1966), d'icône de la Nouvelle Vague, Chantal Goya renoue avec le cinéma dans Absolument fabuleux (2001). © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2018