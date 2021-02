Biographie

Originaire d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), le chanteur frisé à lunettes Charles-Baptiste se fait remarquer par son adaptation au piano du tube « Get Lucky » de Daft Punk (« Sois heureux ») avant de monter progressivement en grade par l'EP Premiers Aveux (2012) et le titre « Aussi cool que toi », prélude au premier album Les Sentiments Inavouables (mai 2014), réunissant toutes ses compositions oscillant entre Mika et Michel Berger. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015