Biographie

Une voix soul, criant la douleur à chaque souffle, ne peut être le résultat que d’un vécu particulier, sinon difficile. Et on ne peut pas dire que la réincarnation de la vague soul des sixties ait connu un chemin paisible ou doré. Elevé par sa grand-mère dans la chaleur de la Floride jusqu’à ses huit ans, le jeune Charles est récupéré par sa mère, qui lui était alors inconnue, pour finalement s’installer avec elle à Brooklyn. C’est alors qu’un cercle obscur se met en place autour du garçon. Vivant dans la misère, Charles préfère fuguer et faire du métro et de la rue ses compagnons, plutôt que de dormir à proximité de sa mère. L’année 1962 est symbolique, pierre angulaire du reste de sa vie, puisqu’il assiste à un concert du Godfather, James Brown. A partir de ce moment, le jeune homme ne vit plus que pour son idole, faisant de lui son dieu vivant, allant jusqu’à faire des shows où il reproduit ses moindre faits et gestes. Malheureusement, la guerre du Vietnam met fin aux précoces espoirs du chanteur, qui voit ses musiciens rattrapés par l’odeur du napalm, puisqu’ils sont enrôlés pour une guerre bien trop longue dans la jungle vietnamienne.Charles Bradley décide alors de voyager aux quatre coins des Etats-Unis au gré de petits boulots glanés comme il le peut. Il se réconforte dans un show amateur qu’il met en place, dans lequel il se fait le sosie de son idole James Brown. « Black Velvet », ou le velours noir devient alors son surnom. Malgré ce dernier, la douceur du velours ne sera jamais la marque de la vie du chanteur puisque, alors qu’il rentre au chevet de sa mère, il apprend que son frère s’est fait tuer… par son propre neveu. La chance finit enfin par sourire à l’homme au visage marqué, puisqu’il est repéré par un label new-yorkais qui lui donne la possibilité de sortir un premier album. Il faut attendre 2011 pour voir No Time For Dancing arriver dans les bacs. Il conquit le public instantanément à l’aide de cette voix reliée aux tripes, portant une complainte incessante d’un corps n’ayant connu que trop de douleur. Après une tournée mondiale et de nombreux festivals sort le non moins envoûtant Changes, qui permet au chanteur de continuer sa nouvelle vie. Malheureusment, le 23 septembre 2017, il raccroche définitivement à l'âge de 68 ans, emporté par un cancer du foie. © AR/Qobuz