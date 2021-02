Biographie

Charles Dumont est l'auteur impérissable d'un des plus intenses titres de la chanson française, « Non, je ne regrette rien ». Cette chanson, symbole de la fin de carrière d'une Edith Piaf épuisée moralement et physiquement mais fière et debout, fait de Charles Dumont un auteur respecté. A la mort de la grande dame, Charles Dumont entreprend une carrière d'interprète ou il célèbre la femme et l'amour sous toutes ses formes. Cet auteur intemporel donne toujours de nombreux récitals. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015