Biographie

Il était né à Paris le 27 novembre 1867 dans une famille d’industriels et d’ingénieurs alsaciens. Partagé entre la musique et de multiples centres d’intérêts (astronomie, mathématiques, sciences naturelles …), il est reçu à l’Ecole polytechnique. Il opte cependant définitivement pour la musique (1888). Trop âgé pour passer le concours, il est admis au Conservatoire comme auditeur libre (1890-1900) où il sera tenu en haute estime par ses maîtres Fauré et Massenet. Savant théoricien et bon mathématicien de surcroît, Charles Koechlin fut accusé un jour par un critique de composer à l’aide de « logarithmes chimériques »… L’irrésistible lyrisme de Si tu le veux (1894) montre au contraire qu’il était capable d’écrire des mélodies aussi spontanées et séduisantes que celles de Massenet ou Fauré. En 1902, il épouse Suzanne Pierrard : cette compagne intelligente et sensible, qui permettra au musicien de continuer à suivre sa voie avec sérénité, lui donnera cinq enfants qui trouveront en lui un père attentionné. Sa vie se confond dès lors avec l’édification de son œuvre, existence laborieuse non exempte de soucis matériels. La nécessité de subvenir aux besoins de sa famille l’amène à donner de nombreuses leçons : l’occasion d’approfondir sa connaissance du choral, du contrepoint et de la fugue au point d’en devenir un maître sans concurrent au XXe siècle. Il tire de ces activités la matière d’une imposante série de traités (contrepoint, choral, harmonie, orchestration, polyphonie modale) dont certains restent très utilisés. Poulenc, Sauguet et Désormière comptent au nombre de ses nombreux élèves.S’il s’éloigna vite des sentiers battus, c’est qu’il avait autre chose à dire. Koechlin était un maître paysagiste, ainsi qu’il ressort de ses deux suites pour piano Paysages et marines (1916) et Les Heures persanes (1919). Ces dernières s’inspirent d’un récit de voyage de Pierre Loti en Perse. Evocation suggestive d’un Orient de rêve (celui des Mille et une nuits ?), elles reflètent aussi les voyages de l’auteur en Afrique du Nord. La première fournit la quintessence de l’impressionnisme propre à Koechlin. Elle permet de prendre la mesure des audaces et de l’originalité d’une écriture pianistique foisonnante et statique, fondée sur la résonance de l’instrument. Le refrain entraînant du final du Quintette avec piano « La Joie » (1921) réconforte et redonne foi en l’avenir au sortir des heures tragiques de 1914-1918.Au-delà d’évidentes différences de style, les grandes partitions symphoniques doivent être mises en parallèle avec les symphonies de Bruckner. Comme celui-ci, Koechlin (lui-même un alpiniste) est un « musicien des cimes » dont la pensée s’élève aux sphères inviolées de la haute altitude et du « sublime », cette catégorie esthétique qui implique une part de surprise, de respect et d’intimidation de la part de l’auditeur. Telle est l’atmosphère de la première partie du Buisson ardent (1943). Une sombre méditation (atonale) sur la douleur humaine décrit le désarroi de Jean-Christophe retiré sur la montagne.Puis c’est l’irruption du foehn, extraordinaire torrent sonore ramenant le printemps et tirant le héros de sa dépression. Alors monte une ample mélodie qui s’exalte en un hymne d’une indicible ferveur avant de retomber vers la sérénité. La dernière partie du Docteur Fabricius (1944) est un acte de foi en l’homme encore plus éloquent. L’Offrande musicale sur le nom de Bach (1942) participe du même mouvement de l’ombre vers la lumière, le Final faisant carillonner le thème de Bach au firmament, comme irradié d’un sublime embrasement.Actif jusqu’au dernier jour, Kœchlin meurt le 31 décembre 1951 dans sa maison du Canadel sur la Côte d’azur. Sur sa tombe, située dans le jardin, au sein de cette Nature auprès de laquelle il puisait force et inspiration, on peut lire cette phrase : « L’esprit de mon œuvre et celui de toute ma vie est surtout un esprit de liberté. »Michel Fleury / © Qobuz 2017