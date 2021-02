Biographie

Charles "Charlie" Mingus (1922-1979) était un contrebassiste et compositeur de jazz. Il a apporté une contribution majeure au jazz, traversant les courants du bebop au free jazz, et accompagnant leurs plus célèbres représentants, jouant entre autres avec Eric Dolphy, Duke Ellington, Max Roach, John Coltrane, Abbey Lincoln, Booker Little, Dannie Richmond... Il est également connu pour son caractère changeant et son combat contre le racisme — résultat d'un certain nombre d'expériences traumatisantes liées au racisme... Il était le contrebassiste le plus à part de la jazzosphère, instrumentiste démentiel et grand compositeur devant l'Eternel. Peut-être le plus inventif depuis Ellington. Autant inspiré par l'art du grand Duke que par celui d'un Stravinski, Charles Mingus a digéré comme peu de ses contemporains une vaste palette musicale.