Biographie

Pilier de la house française depuis le début des années 1990, Charles Schillings a animé les soirées des plus prestigieux clubs de la planète, du Queen et du Rex à Paris jusqu'au Lotus à New York. Des mixes éclectiques à base de rock, de funk et de jazz ont établi sa réputation au sein du label Pschent dont il est devenu le directeur artistique et des créateurs de mode dont il sonorise les défilés. Le DJ très demandé a notamment publié les albums It's About en 2002, Not Correct en 2004 et le volume double Like a Radio / Like a Club en 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015