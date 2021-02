Biographie

Il existe au moins un compositeur « impressionniste » américain : Charles Tomlinson Griffes (1884-1920), disparu hélas bien top tôt, victime de la grippe espagnole qui fit des ravages planétaires. Bien qu’il étudiât à Berlin avec Humperdinck avant de s’en retourner vivre et mourir aux États-Unis, Griffes subit de plein fouet l’influence de Debussy et de Scriabine – ainsi que de Strauss et, quand même, de Wagner – qu’il incorpora dans son propre langage. Il semble évident que s’il avait pu poursuivre son ascension (Busoni lui avait décroché un éditeur dès 1915), Griffes aurait offert non seulement à l’Amérique mais à la scène musicale internationale l’image d’un compositeur très explorateur, inventif, à la pointe de son temps. Peu avant sa mort, il eut l’occasion d’entendre plusieurs de ses grands ouvrages symphoniques joués par Stokowski, Damrosch et Monteux à Boston, New York et Philadelphie – The Pleasure-Dome of Kubla Khan étant sans doute son grand chef-d’œuvre. Et quelque courte que fut sa vie créatrice, il trouva le temps d’écrire six grands ouvrages scéniques – des drames lyriques, pantomimes, ballets, dont plusieurs inspirés du Japon –, une dizaine de pièces orchestrales majeures, une impressionnante quantité d’œuvres pour piano, sans oublier une forte cinquantaine de mélodies et de Lieder d’une étonnante variété, sur des textes français, allemands et anglais, dans des idiomes musicaux empruntés à la Chine, au Japon, au monde gaélique, à la sphère germanique, et même à la tradition javanaise. Oui, quelle misère que Griffes, comme Apollinaire, comme Edmond Rostand, comme Egon Schiele (et quelque cinquante à cent millions d’autres…) ait succombé à cette pandémie, car il serait sans doute devenu l’autre grand compositeur américain de son temps, aux côtés de Charles Ives. © SM/Qobuz