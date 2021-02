Biographie

L'un des rares artistes afro-américains reconnus de musique country et membre du Grand Ole Opry, Charley Frank Pride est né à Sledge (Mississippi) le 18 mars 1934 et décédé à Dallas (Texas), le 12 décembre 2020. Quatrième d'une fratrie de onze enfants, il apprend la guitare avec sa mère à l'âge de quatorze ans et accorde ses passions pour la musique et le base-ball. Destiné à une carrière de joueur professionnel, il intègre plusieurs équipes dans les années 1950, notamment les Memphis Red Sox, avant et après son service militaire. Reconverti dans le bâtiment, il renoue avec la musique et déménage avec femme et enfant dans le Montana, puis au Texas. Remarqué par Chet Atkins, il signe avec RCA Victor en 1965 et, malgré la ségrégation raciale, connaît le succès par la radio avec le titre « Just Between You and Me » (1967), classé n° 9 des charts country et nommé aux Grammy Awards. Premier musicien noir à se produire au Grand Ole Opry depuis près de trente ans, il cumule les hits et totalise trente titres classés numéro un dans le Billboard Hot Country Songs. Il devient alors l'artiste aux plus fortes ventes du label RCA depuis Elvis Presley. Son plus grand succès, « Kiss an Angel Good Mornin' » (1971), se vend à un million d'exemplaires, tandis que « All His Children », extrait du film Sometimes a Great Notion, est nommé deux fois aux Oscars. Nommé artiste de l'année 1971 par la Country Music Association, il remporte le prix du meilleur chanteur cette même année et la suivante. Dans un style pop et romantique, ou parfois honky-tonk à travers l'hommage à Hank Williams There's a Little Bit of Hank in Me (1980), Charley Pride continue d'enregistrer régulièrement au cours des décennies suivantes. Invité à chanter l'hymne américain à la mi-temps du Super Bowl de 1973 et à de nombreuses finales de compétitions de base-ball, le chanteur de country est élu membre du Grand Ole Opry en 1993 et y célèbre en 2018 ses vingt-cinq années de carrière. Son autobiographie, Pride: The Charley Pride Story, paraît en 1994. En 2016, il participe avec une trentaine d'autres artistes au projet Forever Country pour le 50e anniversaire de la Country Music Association Awards, avant la sortie de son dernier album, Music in My Heart (2017). En 2020, il est le sixième artiste à recevoir le Willie Nelson Lifetime Achievement Award. Charley Pride décède la même année des suites du Covid-19, à l'âge de 86 ans.