Biographie

La britannique Charlotte Aitchison, alias Charli XCX, propose une pop synthétique aux effluves gothiques, évoquant une sorte de croisement entre Madonna et Siouxsie Sioux. Née en 1992, elle livre deux premiers singles dès 2008, "Franchesckaar" et "Emelline/Art Bitch" ainsi que son premier opus autoproduit, 14. Suite à une série de singles et de collaborations dont le hit "I Love It" avec Icona Pop, elle publie en 2013 son premier album pour Atlantic, True Romance, porté par les singles "You (Ha Ha Ha)", "What I Like" et "SuperLove". La même année, elle bénéficie d'une exposition mondiale grâce au succès du single "Fancy" d'Iggy Azalea auquel elle appose sa signature. C'est en 2015 que voit le jour son deuxième effort pour Atlantic, Sucker, notamment porté par le single "Boom Clap". © TiVo