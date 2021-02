Biographie

Charlie Brown Jr., ou CBJR, est un groupe brésilien de rock originaire formé à São Paulo en 1992. Sa musique, éclectique, est influencée par les styles punk, hardcore, reggae, rock alternatif, rap et funk, sur un mode chanté ou instrumental. Née de la rencontre de Alexandre Magno Abrão et Chorão, encore adolescents quand ils forment un premier groupe baptisé What's Up, la formation délaisse l'anglais au profit du portugais quand d'autres musiciens comme Champignon arrivent. Le succès est au rendez-vous dès le premier album Transpiração Contínua Prolongada (1997), vendu à plus de cinq cent mille exemplaires, et se poursuit tout au long de la carrière de Charlie Brown Jr., marquée par le décès, d'un abus de cocaïne, du chanteur Chorão le 6 mars 2013. Six mois plus tard, c'est au tour du bassiste et chanteur Champignon de disparaître en se donnant la mort par balle. Le groupe qui a enregistré dix albums jusqu'à La Familia 013 (2013), sorti à titre posthume. Plusieurs autres enregistrements en public, des compilations ou DVD retracent le parcours de l'un des groupes brésiliens les plus populaires. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019