Biographie

Né le 28 octobre 1936 à Wilmington en Caroline du Nord, Charles Edward Daniels, dit Charlie Daniels commence à écrire et jouer au cours des années 1950. En 1964, il est co-auteur de la chanson « It Hurts Me » enregistrée par Elvis Presley, mais c’est ensuite qu’il s’impose véritablement comme musicien de studio à Nashville, collaborant à des enregistrements de Bob Dylan ou de Leonard Cohen notamment. Il faut attendre 1971 pour voir Charlie Daniels prendre son envol en solo lorsqu’il publie un album éponyme. C’est encore deux ans plus tard qu’il attire enfin l’attention du public à la faveur de son hit « Uneasy Rider », contenu en 1973 sur l’album Honey in the Rock. À ce moment-là, il est aussi un élément important des premiers enregistrements du Marshall Tucker Band, sur lesquels il interprète les parties de violon. Il fédère de nombreux musiciens autour de Nashville pour des jams historiques et s’impose définitivement dans le paysage de la country et du rock sudiste à la faveur du tube « The South’s Gonna Do It Again » en 1975, année au cours de laquelle il collabore également avec Hank Williams Jr. Il obtient en 1979 le Hank Grammy Award for Best Country Vocal Performance pour la chanson « The Devil Went Down to Georgia », préfigurant son plus grand succès à venir, « Devil » en 1980. Dans les années qui suivent, Charlie Daniels demeure une figure importante de la country, plaçant de nombreux hits dans les charts, tels que « In America », « The Legend Of Wooley Swamp » ou encore « Still in Saigon ». Il explore également d’autres univers musicaux, tels que le gospel ou la musique chrétienne, apparaît dans des films, des séries télévisées ou des publicités, et reste plébiscité par ses pairs, obtenant de nombreuses récompenses. S’il continue aussi longtemps que possible à faire des tournées, son activité discographique freine au fil des ans. Il s’éteint le 6 juillet 2020 dans le Tennessee, des suites d’un AVC. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020